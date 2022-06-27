Мирных жителей ЛНР, находившихся в заложниках у украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке, освободили. Об этом сообщил посол республики в России.

«В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодня территория промзоны „Азот“ полностью освобождена от украинских боевиков», — сказал он в эфире «России 24».

При этом он добавил, что на заводе могут оставаться мирные граждане. Это связано с тем, что некоторым некуда идти. Силы ЛНР привозят им туда еду, воду, медикаменты.

При этом более 500 человек уже покинули промзону. Их отвезли в распределительный пункт, который находится в Старобельске.

Минобороны РФ в конце прошлой недели сообщило о полном освобождении Северодонецка.

«С освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики», — говорилось в сообщении ведомства.

Северодонецк и Лисичанск долго время оставались одними из ключевых целей Народной милиции ЛНР. Освобождение городов осложняло то, что украинские националисты создали на участках сильную оборону, а также использовали население в качестве живого щита.