Брошенные националистами катакомбы «Азовстали» показали на видео

Боевики из запрещенного в России националистического батальона «Азов»* бросили в расположении в катакомбах металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе большое количество оружия, включая западное. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Военнослужащие НМ ДНР обнаружили в подземельях «Азовстали» обмундирование националистов и образцы вооружения НАТО, которое попало в руки защитников Донбасса.

Часть оружия нацисты попытались уничтожить.

Министерство обороны России сообщило о полном освобождении комплекса «Азовсталь» 20 мая. Всего с территории завода вышли почти 2,5 боевиков.

В настоящее время саперы заняты проверкой местности «Азовстали». Накануне сообщалось, что четверо военнослужащих ДНР пострадали при разминировании промышленного объекта.

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.