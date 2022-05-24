Четыре сапера МЧС ДНР пострадали при разминировании «Азовстали»

Четыре сапера отряда пиротехнических работ МЧС Донецкой Народной Республики пострадали при детонации боеприпаса во время разминирования металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло при обследовании открытой территории «Азовстали». Двое саперов находятся в удовлетворительном состоянии, их госпитализировали в учреждение здравоохранения.

Один сотрудник пребывает на амбулаторном лечении. Четвертый сапер прооперирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Накануне сообщалось, что саперы за два дня обезвредили на «Азовстали» больше сотни мин, оставленных украинскими националистами.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявлял, что необходимо узнать у сдавшихся в плен националистов точные схемы минирования «Азовстали», потому что в дальнейшем на объекте продолжат работу гражданские люди.