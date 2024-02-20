Спецоперация 20 февраля 2024, 14:12 Брошенные командирами солдаты ВСУ в Авдеевке писали сослуживцам перед смертью CNN: ВСУ в отчаянии бежали из Авдеевки, бросив раненых солдат Официальный сайт президента Украины

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Вывод украинской армии из Авдеевки проходил быстро и безжалостно. Командование Вооруженных сил Украины приказало бросить раненых. Умирая, они писали своим родственникам и сослуживцам, сообщил телеканал CNN.

Объявив об отступлении, одному из солдат, по информации журналистов, приказали оставить 300 раненых и все сжечь. Украинские подразделения бежали из Авдеевки быстро и не считаясь с потерями. Через несколько часов после того, как над городом водрузили флаг России, военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Биляк рассказал в соцсетях о шести брошенных на смерть сослуживцах.

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Его подразделение пыталось выбраться из города. Для этого предстояло пройти километр поля под огнем российской артиллерии при нулевой видимости. Шестеро раненых военнослужащих отстали. Виктор Биляк сказал, что они отправляли душещипательные сообщения.

«Их отчаяние, их гибель. Оно всегда останется с нами. Самые смелые — те, кто умирает», — сказал он.

Среди попавших в ловушку солдат оказался 30-летний боевой медик из Днепропетровской области Иван Житник. Он получил переломы обеих ног и травму спины. Сослуживцы бросили его и еще троих солдат, получивших серьезные ранения. Впоследствии родственники опознали их тела по кадрам из города.

Взятие Авдеевки объявили самой большой победой России после освобождения Артемовска в 2023 году. Военный и политический аналитик Константин Сивков заявил, что следующей целью станет Часов Яр.