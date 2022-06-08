«Герои» годами бомбили Донбасс, а сейчас бросают позиции и бегут

Украинские войска переживают кризис. Только пятая часть приходится на профессиональных военных, остальные оставляют позиции и сдаются в плен. О состоянии ВСУ и перспективах боевых действий рассказал «360» военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Далее — прямая речь.

Обороняются дилетанты

Минобороны России объявило, что украинская армия понесла серьезные потери. Войска потеряли в Святогорске около 300 националистов. Во время этой операции состояние Вооруженных сил Украины по личному составу стало критическим. Регулярные части, которые были сформированы до спецоперации, разбиты и расформированы. Их пополнили резервы, теперь соотношение составляет один к четырем. То есть 20% составляет регулярная армия, 80% — резервисты и бойцы территориальной обороны.

Устойчивость непрофессиональных бойцов очень низкая. Во-первых, они не обучены, во-вторых, у них очень низкая мотивация к ведению боевых действий

Представьте себе, это люди 35-40 лет, обремененные семьями, детьми, работой, какими-то бытовыми проблемами. Вдруг их сорвали с мест, бросили воевать в страшные условия, где они умирают. Они видят слева и справа убитых друзей, с которыми только вчера стояли и разговаривали.

Армия деморализована, происходят дезертирства. Многие подразделения бросают свои позиции и просто уходят. Сейчас в результате боев в Северодонецке, думаю, наступит кризис. Армия утратит устойчивость и прекратит оборону.

Никто не хочет умирать. Они были хорошими героями, когда велись боевые действия в Донбассе и над территорией Украины не летали снаряды. Война шла где-то там, и они в нее даже не верили, считали, что это пропаганда и там все нормально. Но вот украинцы встретились с реальностью лицом к лицу и ужаснулись.

Очень многие не хотят сражаться, так что моральное состояние ВСУ с каждым днем ухудшается. Наши победы будут только приближать момент, они массово начнут сдаваться в плен и убегать с позиций.

Остатки авиации

В Николаевской области были сбиты два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8. В зоне проведения спецоперации небо закрыто и полностью контролируется российскими радиолокационными средствами. Откуда у противника авиация?

Дело в том, что определенное количество техники сосредоточено на аэродромах Румынии. Некоторые воздушные суда они перегнали туда до начала боевых действий, а другие перебросили Польша, Чехия, Словакия и сама Румыния.

Иногда эти самолеты пытаются прорываться, выходить на низкой высоте в какие-то районы. Каждый прорыв над Черным морем заканчивается уничтожением.

Контроль над небом

Воздушное пространство на западе Украины мы можем, конечно, перекрыть. Но, во-первых, ситуация такова, что аэродромы базирования нашей авиации удалены и самолеты долетают в западные районы уже на критическом запасе топлива. Мы ограничены радиусом действия.

Во-вторых, мы пока не можем работать стратегическими бомбардировщиками ввиду гуманитарных акций, о которых мы заявляли в начале операции. Мы не можем сносить населенные пункты и разрушать коммуникации — все это противоречит международным соглашениям, которые Россия подписала.

Но мы полностью контролируем все пассажирское авиасообщение Украины. В любой момент мы можем его прервать, посадить любой самолет. То есть небо мы контролируем на 100%.

Агония Киева

Кроме того, Херсон для Украины однозначно потерян. Переход Херсонской области в состав России — решенный вопрос. Так же, как решен вопрос с Крымом, ДНР и ЛНР. Но политическое руководство Украины все-таки пытается показать всему миру, что оно воюет, ни пяди своей земли отдавать не хочет, просит деньги и вооружение.

Считаю, это уже агония. Ничего они сделать не могут. ВСУ предприняли несколько контратак. Кстати, танки Т-72М, которые поставили им поляки, не успели выйти на исходные позиции, как мы их уничтожили.

Никакой активности украинских войск в этом районе не предвидится, за исключением частных боевых действий. Украина не в состоянии вернуть Херсон ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом отношении. Она его уже давно потеряла.