«Наши пацаны там почти слепые». Волонтер рассказал о помощи бойцам в Северодонецке

Волонтер из ЛНР Оксана рассказала о помощи бойцам в Северодонецке. Помимо гуманитарной помощи солдаты получают поддержку в виде писем от неравнодушных людей. Сейчас военным нужна форма и коптеры, которые помогут отследить местоположение ВСУ.

Жители Московской области продолжают участвовать в акции «Доброе дело». Они передают жителям Донбасса продукты питания, воду и другие необходимы вещи. Но помимо гуманитарной помощи детские фонды и неравнодушные люди также доставляют письма для солдат. По словам волонтера из ЛНР Оксаны, их привозят бойцам в огромном количестве.

«Командир сказал, что письма читают с удовольствием, пацаны как будто дома бывают. Поддержка для наших парней — это самое главное. Потому что просто позвонить — это одно. А когда лежит у сердца письмо из дома, то ребята понимают, ради чего все это делают и ради кого», — рассказала Оксана.

Даже небольшая помощь для Донбасса доходит до адресата. Бойцы на передовой знают, что волонтеры стараются для них. Для солдат важен каждый бинт, каждое обезболивающее и останавливающее кровь лекарство.

Что нужно бойцам

В прошлый раз военным ЛНР в Северодонецке доставили около 2,5 тонны бутилированной воды. Помимо этого, солдаты получили средства против укусов насекомых, а также носки и нижнее белье.

«С водой там сейчас сложно<…> И если ее нет, то, естественно, негде помыться. Им нужны в первую очередь и увлажняющие салфетки. Пацаны едут на танках, а там пыль и грязь. Это мы дома, у нас есть вода и все хорошо», — рассказала волонтер.

Сейчас бойцам необходима новая форма, потому что одежда спустя 2-3 недели приходит в негодность. На передовой так же нужны бронежилеты и коптеры.

«С той стороны очень много камер. А наши пацаны почти слепые. Каждый коптер — это спасение чьей-то жизни. ВСУ понимают, куда стрелять и как стрелять. Потому что они укреплялись восемь лет», — добавила Оксана.

По словам волонтера, в Северодонецке все еще напряженно, но солдаты ЛНР идут вперед и стараются брать хотя бы километр в день.