Украинские боевики подожгли скит в Святогорской лавре. Христианские святыни для них не имеют ценности

Российские военные освободили Святогорскую лавру и не допустили разрушения исторических православных памятников города в ходе боевых действий. Украинская сторона умышленно подожгла скит. Боевики пошли на эту провокацию, когда потеряли контроль над территорией. Они планировали использовать монахов как живой щит. По словам очевидцев, священнослужителей в святом месте попросту убивали.

Украинские боевики подожгли скит

Отступающие из Святогорска украинские боевики умышленно подожгли деревянный скит в Свято-Успенской лавре, о чем говорят свидетельства местных жителей и монахов. Это был новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской. По нему выпустили очередь зажигательных боеприпасов из пулемета.

Потушить огонь безуспешно пытались монахи, а также члены местной теробороны. При этом националисты открыли огонь на устрашение, чтобы помешать устранить возгорание. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ценности засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть», — отметили в Telegram-канале Минобороны.

К 4 июня украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города в ходе боев в Святогорске. Тогда-то отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию.

Никакие христианские святыни для ВСУ не имеют ценности — не только материальной, но и духовной. Об этом «360» рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Они ничем не гнушались, поджигая скит. <…> И националисты, сатанисты попросту открыли огонь, пытаясь препятствовать тушению скита Владимир Орлов.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин назвал разрушивших скит вандалами с оружием в руках. Он напомнил, что так поступали и гитлеровцы.

«Уходя, разрушают все что можно, якобы тем самым обеспечивая трудности восстановления. <…> Есть такое чувство у человека <…> Звериное, что ли <…> Когда он ходит с оружием и стреляет. Он хочет стрелять и видеть разрушения. Он владыка. Он себя властелином окружающей среды чувствует. При этом ничего не надо — только нажми на гашетку и получай удовольствие от разрушений», — пояснил Кошкин.

Убивали священнослужителей и монахов

Националисты Украины убивают священнослужителей и монахов, но скрывают эти факты. Об этом заявил глава Святогорска Владимир Бандура.

«Хочу сказать о том, что есть информация, и подтвержденная, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают эти факты», — рассказал Бандура, видеообращение которого распространило Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что все органы ВСУ мародерствуют, грабят и творят беспредел.

«Хочу сказать о том, что Зеленский и его команда так „берегут людей“, что просто нет слов. Все стали подстилкой Запада, получают деньги, затягивают войну. Людей никто не щадит», — рассказал глава города.

Освобожденная Святогорская лавра

В ведомстве подчеркнули, что Святогорск теперь находится под контролем российских военных. И, несмотря на проходившие там боевые действия, никаких повреждений исторических и православных памятников лавры российскими военнослужащими не допущено, о чем говорят видеозаписи.

«Таким образом, Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями „исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН“ в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу. Российские вооруженные силы продолжают специальную операцию по освобождению Донбасса, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия», — отметили в ведомстве.

Тактическое значение Святогорска и лавры

Украинские военные приезжали на территорию заповедника в Святогорске еще до поджога — 2 июня. Об этом говорят очевидцы.

«Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ. Оборудование данных позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Здесь же планировалось держать оборону уже взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец», — заявили в Минобороны.

Прямая наводка — это очень удобно. Она не требует никаких расчетов, пояснил Кошкин.

Сила прямого выстрела в том, что повышается надежность. Скажем откровенно, никаких особых расчетов не надо Андрей Кошкин.

Более того, Святогорск очень удобен для обороны. Лисичанский плацдарм — знаменитое место, где еще во время Второй мировой войны держали оборону. Сам по себе местный монастырь также размещен в очень удобном месте для ведения оборонительных действий, пояснил Орлов.

«Его можно было достаточно легко удерживать, если иметь необходимые силы и средства, если соседи по линии фронта не отступают, а ведут оборонительные действия. Но в данном случае оборона была прорвана именно у соседей — ВСУ, которые находились на этом плацдарме. Естественно, они были вынуждены отступать. Иначе попросту попали бы в окружение», — пояснил Орлов.

Монахи как щит для ВСУ

Также украинские националисты рассчитывали использовать святыни Святогорской лавры в качестве своего щита. В ведомстве пояснили, что они хорошо знали — российская сторона не обстреливает храмы и культурные памятники.

«Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории лавры, чтобы не допустить ее разрушения», — отметили в Минобороны.