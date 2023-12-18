Спецоперация 18 декабря 2023, 07:12 Бомбардировщики Су-34 ударили по украинскому опорному пункту на Краснолиманском направлении Минобороны: Су-34 атаковали опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Бомбардировщики Су-34 сбросили на них фугасные авиационные бомбы, сообщило Минобороны России.

Инженер Су-34 с позывным Орел рассказал о предполетной подготовке воздушных судов. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики заправили специальными средствами, жидкостями и газами, осмотрели и подвесили средства поражения.

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«Наша задача подготовить самолет к боевому вылету, выпустить его, а по возвращению самолёта его встретить, закатить и начинать подготовку», — сказал военнослужащий.

Получив приказ, экипажи Су-34 Воздушно-космических сил России вылетели к месту и нанесли удар по опорному пункту и группе военнослужащих фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После того как разведка подтвердила поражение цели, бомбардировщики вернулись на аэродром.

По данным на 17 декабря за сутки российские силы ПВО уничтожили 91 беспилотник. Их сбили в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.