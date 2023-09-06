Мир 06 сентября 2023, 12:21 Российские Су-34 с «Кинжалами» назвали смертельной угрозой для ВСУ и НАТО InfoBRICS: Су-34 с «Кинжалами» стали смертельной угрозой для ВСУ и НАТО Пресс-служба Минобороны

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Российские самолеты Су-34, вооруженные «Кинжалами», стали еще более «смертоносными» и представляют серьезную угрозу как для ВСУ, так и для Североатлантического альянса. Об этом заявил военный аналитик Драго Босник в материале для издания InfoBRICS.

«Похоже, Воздушно-космические силы России только что установили на свой „летающий внедорожник“ „двигатель суперкара“. <…> „Кинжал“ становится гораздо более смертельной угрозой не только для киевского режима, но и для НАТО», — подчеркнул Босник.

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Эксперт отметил, что число самолетов, которые могут нести «Кинжалы», выросло в пять раз. Размещение гиперзвукового ракетного комплекса на Су-34 не сулит ничего хорошего противникам России.

Ранее китайские СМИ назвали российский «Кинжал» воплощением военного искусства мирового уровня. Американские журналисты предположили, что это оружие поможет России расширить возможности своих вооруженных сил в зоне спецоперации.