Спецоперация 30 декабря 2022, 13:10 Более трех тысяч тел мирных жителей нашли в освобожденном Мариуполе СК: в освобожденном Мариуполе нашли более 3 тысяч тел мирных жителей РИА «Новости»

Читать 360tv в

На территории Мариуполя после его освобождения обнаружили тела более трех тысяч мирных жителей. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

В Следственном комитете пояснили, что люди не могли покинуть Мариуполь, в поисках пропитания были вынуждены перемещаться по городу — и стали «живой мишенью для украинских карателей». Мариупольцев убивали из различных видов оружия. Только в апреле на позициях, оставленных ВСУ, нашли тело 51 человека. После полного освобождения и обследования города количество тел выросло до трех тысяч.

Реклама

Допросы пленных помогли установить причастных к преступлениям. Ущерб от использования Мариуполя и его гражданской инфраструктуры в военных целях превысил 176 миллиардов рублей.

Реклама

Союзные войска полностью освободили Мариуполь в конце апреля. Остатки националистических формирований укрылись в промзоне металлургического завода «Азовсталь». Однако через месяц Минобороны России заявило о полном освобождении территории комбината. Сейчас разрушенный во время боев Мариуполь постепенно восстанавливают.