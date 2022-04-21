День освобождения Мариуполя предложили сделать памятной датой

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что день освобождения Мариуполя должен стать новой памятной датой в России. Об этом написал RT.

В качестве такой даты депутат предложил 21 апреля.

«Как наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны боролись с тем, чтобы освободить мир от коричневой чумы, так и сегодня наши доблестные российские военные рискуют жизнью. Поэтому считаю необходимым закрепить 21 апреля в федеральном законе „О днях воинской славы и памятных датах России“», — отметил он.

В ближайшее время Белик планирует направить соответствующее предложение в профильные комитеты Госдумы.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.