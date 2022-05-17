Минобороны РФ подтвердило сдачу в плен заблокированных на «Азовстали» националистов

Сдача в плен боевиков «Азова»* и украинских военных, которые заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, началась накануне. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за последние 24 часа сложили оружие и сдались в плен 265 националистов с «Азовстали». В частности, 51 из них — тяжело ранены. Всех этих людей отправили на лечение в больницу Новоазовска в ДНР.

В понедельник, 16 мая, удалось добиться договоренности с представителями военнослужащих Украины о вывозе с комбината «Азовсталь» раненых. Минобороны РФ сообщало, что режим тишины ввели в районе предприятия, также открыт гуманитарный коридор. По нему украинских военных доставляют в больницу Новоазовска.

Украинская сторона заявила, что с «Азовстали» 16 мая эвакуировали 53 тяжело раненных украинских военнослужащих в Новоазовск, еще 211 украинских военных по гуманитарному коридору доставили в Еленовку. Об этом написал ТАСС.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.