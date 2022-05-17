Володин: нацистские преступники не должны быть частью обмена военных пленных

Нацистских преступников нельзя обменивать. Нужно, чтобы они предстали перед судом. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Володин обратил внимание на то, что Россия делает все, чтобы раненых военных лечили, гуманно обращались к сдавшимся в плен. В этом отличие российских властей от украинских, подчеркнул он. По его словам, они «творят жестокость и истязают наших военнопленных».

«Но, что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной — это одна из целей специальной военной операции», — заключил Володин.

Накануне стало известно о начале вывода с завода «Азовсталь» в Мариуполе националистов и украинских военных. Эту информацию 17 мая подтвердило Минобороны РФ. Раненых направили в больницы на территории ДНР.