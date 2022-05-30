Более 100 детей погибли в ДНР за восемь лет обстрелов со стороны Украины

За восемь лет вооруженного конфликта с Украиной на территории ДНР погибли 117 детей. Об этом сообщил начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

«Очень печальная цифра. По моим данным, на территории ДНР за эти годы погибли 117 детей, из которых 35 погибли с февраля этого года», — сказал Калашников в интервью РИА «Новости».

Он уточнил, что не все несовершеннолетние стали жертвами обстрелов. Дети стали погибать, когда начали находить на улицах неразорвавшиеся гранаты и другие боеприпасы, оставленные украинскими военными. Такую ситуацию Калашников назвал еще более трагичной.

Украинские военнослужащие не прекращают открывать огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В ночь на 27 мая они обстреляли деревню Пантелеймоновка, поселок Гольмовской и село Доломитное. Позже под очередной обстрел попал Донецк.

Одна из жительниц Петровского района сняла на видео украинскую ракету РСЗО. Снаряд упал рядом с жилым домом. В результате обстрелов со стороны ВСУ регулярно гибнут и получают ранения мирные жители.