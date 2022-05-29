Вот такая «красавица» прилетела: жительница Донецка сняла на видео украинскую ракету РСЗО

Донецк в очередной раз оказался под огнем ВСУ. При обстреле украинские военные использовали РСЗО. Одна из жительниц Петровского района города сняла на видео рухнувшую в их дворе ракету.

«Вот такая красавица прилетела к нам сюда 40 минут назад. Рядом с 22-м домом и 24-м домом. Пошла смотреть, что у нас в квартирах», — прокомментировала женщина за кадром.

Как уточнили «Известия», в этом же районе, на улице Новосадовая, при обстреле пострадал ребенок. Его доставили в Республиканский травматологический центр. В представительстве ДНР в СЦКК сегодня утром сообщали о ранении в Петровском районе подростка 2006 года рождения.

Также в представительстве заявили о гибели женщины и мужчины в результате обстрела Макеевки, еще пять мирных жителей были ранены.

Помимо этого, ВСУ обстреляли микрорайон «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка. Были повреждены многоквартирный жилой дом и легковой автомобиль.