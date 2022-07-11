Бойцы ВСУ перестали верить пропаганде и хотят мира

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг. При этом возвращать планируют исключительно стратегически важные территории. Власти уже даже призвали граждан покинуть подконтрольные России регионы. Тем временем тот же Резников совсем недавно говорил об истощении украинской армии. Военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что эти заявления украинской стороны — очередная ложь народу, который уже не верит словам властей, а также попытка спутать планы армии России.

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Дезориентировать РФ

Планы такие у Украины есть, она давно об этом заявляла. Призвали миллион человек для того, чтобы украинская армия, как представители страны считают, смогла вести наступательные действия.

Основная цель этого заявления — во-первых, отвлечь российские войска и войска ЛДНР от направления Славянск-Краматорск, Северск, Соледар, Артемовск. Чтобы мы перебросили силы в район Херсона и Мелитополя, а здесь давление снизили. Это чисто тактический прием Юрий Кнутов.

Источник фото: РИА «Новости»

Он используется для того, чтобы понизить наступательный темп, накал и наступательный дух наших войск. Пытаются как-то стабилизировать линию фронта, то есть эти заявления рассчитаны, во-первых, на свою армию, и на нас — что мы можем плюнуть, что называется, и не сосредотачивать достаточно серьезные силы в районе направления Славянск-Краматорск, а переправить их на юг.

Здесь (на направлении Славянск-Краматорск — прим. ред.) они пойдут в контрнаступление и отбросят нас снова туда — к Северску и Лисичанску. Может быть, даже попытаются взять Северск и Лисичанск, то есть это такая пропагандистская игра, чтобы получить определенное преимущество Юрий Кнутов.

Словам про возвращение юга украинцы уже не верят

С точки зрения военного духа, конечно, такие заявления способны поднять определенные настроения людям, которые находятся на передовой… Да и внутри Украины. Должны поднять боевой дух и придать какой-то оптимизм. Украинцы тем и отличаются, что очень часто выдают желаемое за действительное.

Источник фото: РИА «Новости»

К сожалению или к счастью, там уже народ привык к этому вранью — и Алексея Арестовича (советник главы офиса Владимира Зеленского и главный киевский спикер-пропагандист — прим. ред.), и других руководителей. Очень часто этому вранью просто не верят.

Если армия уже примерно на 70-80% состоит из тех, кого просто призвали, поймав на улице и сказав: «Иди»… Им это не нужно Юрий Кнутов.

Им нужно жить мирной жизнью, работать, кормить семью и реализовывать планы, которые у них существовали — до специальной операции и даже раньше. Кампании Зеленского им не интересны. Многие бы даже сдались в плен, если бы не отряды, которые расстреливают в спины тех, кто поднимает руки и с белым флагом идет на сторону армии России или ЛДНР.