Российские военные за сутки уничтожили почти 290 украинских националистов в районе Очакова, под Николаевом поразили пункт временной дислокации бригады теробороны. А в районе Лимана ВСУ лишились двух британских установок Harpoon. Ход спецоперации и успехи ВС РФ в беседе с «360» прокомментировал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

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Еще одна стадия битвы за Донбасс

На донецком направлении на наших глазах разворачивается еще одна стадия битвы за Донбасс. Союзные войска подходят к Северску, там сосредоточена достаточно крупная группировка ВСУ. Это и те военные, которые сбежали из Лисичанска, и те, которые сейчас туда подошли. Это достаточно внушительное количество сил с техникой. И вот начинаются бои, в дальнейшем это будет разворот на Славянск и Краматорск. Словом, продолжается битва за Донбасс.

Что касается николаевского направления, то в последнее время мы получали известия, что по нему работает наша длинная рука — это и ВКС, и ракетные войска. Противник потерял много и людского состава, и техники на этих направлениях. Речь идет о сотнях людей, в том числе иностранных наемников. Это может быть удар вспомогательный, второстепенный, но очень важный. И с точки зрения позиций на черноморском побережье, и с точки зрения того, что освобожденный нами Херсон все-таки сейчас не имеет выхода в Черное море, потому что его, как известно, закрывает Очаков. Так что здесь тоже разворачиваются события.

Источник фото: РИА «Новости»

Не прекращаются боевые действия и на харьковском направлении. То есть войска киевского режима вынуждены будут распылять свои силы. Это, я думаю, нам выгодно, чтобы решить главные задачи второго этапа спецоперации — это окончательное освобождение Донбасса и прекращение того террористического кошмара, который наблюдается и в Донецке, и в Ясиноватой, и в других городах.

Когда ВСУ и нацбаты, не стесняясь, бьют по мирному населению и на наших глазах гибнут дети, старики, это заставляет решать задачи в достаточно короткие сроки, но, конечно, с учетом сохранения личного состава ВС РФ Василий Дандыкин.

Подходим к новому этапу

В этом месяце будет решаться очень много, и в августе это будет продолжаться. Поэтому все надежды киевского режима на то, что у них получится оправдать ожидания главных спонсоров [, напрасны]. Один из них (премьер Великобритании Борис Джонсон — прим. ред.) уже в отставку ушел, один из самых главных ястребов. Он хотя и будет оставаться (на посту Джонсон пробудет, пока не выберут нового премьера Великобритании — прим. ред.), но это уже подстреленный политик. Среди этих же спонсоров — США. В Евросоюзе начинают понимать, что не складываются у ВСУ успехи на всех фронтах. Даже на острове Змеиный, куда группа украинских военных залезла с флажком. Часть из них ликвидировали, часть спасалась бегством.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас мы уже будем видеть результаты той огромной работы, которая проводилась на всех уровнях. Это важный момент для многострадального Донбасса, который выстрадал свободу и, конечно, для всех нас, потому что наши знакомые, друзья и родственники принимают участие в спецоперации. И мы им желаем только самого хорошего, чтобы все получилось и мы пришли после этого этапа к другому и победили.

Если говорить о военной составляющей, то это, конечно, бойцы на передней линии. Это и те, кто занимается снабжением, ремонтом техники, и те волонтеры, всем им хочется сказать, что есть определенный заряд оптимизма. То есть наши ребята идут сейчас суворовскими тропами, и то, что России досталось при Екатерине II, они обязательно освободят от этой бандеровской, нацистской чумы.

Когда у ВСУ закончатся «Точки-У»

В самом начале спецоперации у ВСУ было несколько десятков ракет «Точка-У». У них были сформированы ракетные соединения. Одно из них базировалась как раз в районе Краматорска и устроило провокацию.

Сегодня эти ракеты в большинстве своем были уничтожены. Было несколько сотен единиц ракет, которые изготовили еще в советское время. Речь сейчас уже идет о небольшом количестве установок и ракет. Но ВСУ могли их получить и от стран Восточной Европы, которые имели их на вооружении.

Источник фото: РИА «Новости»

Я имею в виду страны Варшавского договора. Но запас этот истощался, прошло достаточно много времени, и ВСУ уже не так часто используют эти ракеты, стараются бить из комплексов «Ураган», старых «Смерчей» еще советского производства. У них уже вывели из строя ракеты дальнего действия. Для ВСУ дальность около 80 километров — уже как манна небесная. Думают, что это их как-то спасет. Но я думаю, что недалек тот день, когда, в общем-то, этих установок и ракет не останется.

Я думаю, что ВСУ надо отбрасывать как минимум на 150-200 километров, то есть к Харьковской области, Запорожью. Это уже задача третьего этапа. Важны действия на юге, это касается и безопасности в Черном море. Поэтому отодвигать ВСУ нужно чем дальше, тем лучше — то есть речь не о десятках километров, нужно гораздо дальше.