Украинские войска бросили своих солдат в боях у шахты «Горская» как пушечное мясо. Об этом «Известиям» рассказал один из военнопленных.

Мужчину родом из Житомирской области призвали в апреле и спустя всего месяц подготовки отправили в бой. В июне его с сослуживцами привезли на шахту «Горская», а оттуда 13 июня отправили в составе взвода на позиции.

«Обидно, что оставили, не подождали. Так бросили. Мы никому не нужны, похоже. Как пушечное мясо, и все», — сказал украинец.

Он уверен, что в войсках ЛНР и России нет такого отношения к бойцам.

В общей сложности с начала спецоперации погибли около 50–70 тысяч солдат Вооруженных сил Украины. Такие данные получили хакеры. Несмотря на это, президент страны Владимир Зеленский отдал приказ подготовить план контрнаступления на юг с участием миллиона бойцов.