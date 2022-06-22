Бойцы ВС РФ выложили свечами букву V на мемориале павшим Героям Отечества

Военнослужащие Западного военного округа присоединились к акции «Свеча памяти» и выложили букву V на мемориале павшим Героям Отечества. Кадры с места проведения акции показало Минобороны РФ.

Участники спецоперации провели акцию у мемориала павшим Героям Отечества. На его территории находится захоронение 112 советских солдат, сражавшихся против фашизма. Пятеро военнослужащих Западного военного округа почтили их память минутой молчания и выложили свечами букву V, что означает victory — победа.

Всероссийская акция «Свеча памяти» также прошла на Соборной площади Главного храма ВС РФ. Ее участники зажгли 1418 свечей, символизирующих каждый день Великой Отечественной войны. Аналогичное мероприятие прошло в столице Болгарии.