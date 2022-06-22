Жители Болгарии зажгли десятки свечей в память о жертвах Великой Отечественной войны

Акцию «Свеча памяти» провели в столице Болгарии. Ее участники зажгли десятки свечей в центре Софии в память о жертвах Великой Отечественной войны.

К акции присоединились не только болгарские политики, общественники и местные жители, но и представители разных стран. К памятнику Советской армии пришли российские дипломаты во главе с послом РФ в Болгарии Элеонорой Митрофановой.

«Накануне дня начала Великой Отечественной войны мы зажигаем „свечу памяти“. Эта „свеча памяти“ — память о тех, кто погиб, о воинах, которые защищали мир от фашизма, о всех тех, кто сражался с фашизмом в других странах. Будучи сегодня в Болгарии, нельзя не сказать о тех болгарах, которые так же отдали свои жизни за освобождение от этой коричневой чумы», — процитировал посла ТАСС.

Митрофанова напомнила, что жертвами войны со стороны СССР стали 27 миллионов человек, из которых 15 миллионов были мирными жителями. Также она с сожалением подчеркнула, что сейчас российским солдатам снова приходится противостоять нацизму. При этом посол выразила уверенность, что фашизм и ненависть к другим народам прекратят существовать.