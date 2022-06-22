Более 1400 свечей зажгли в рамках акции «Свеча памяти» у Главного Храма ВС РФ

Всероссийскую акцию «Свеча памяти» провели на Соборной площади Главного храма ВС РФ. Ее участники зажгли 1418 свечей, символизирующих каждый день Великой Отечественной войны.

Участниками акции стали военнослужащие, курсанты высших военных учебных заведений и юнармейцы. Они зажгли свечи от частицы Вечного огня, привезенной накануне из Брестской крепости. Акцию провели в 04:00, установив свечи на специальные постаменты на Соборной площади. Каждая из них означала один день Великой Отечественной войны.

В ночь на 22 июня в Главном храме ВС РФ провели Божественную литургию и панихиду в память жертв войны. Службу провел протопресвитер военного и морского духовенства, председатель Синодальный отдел по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами, иерей Олег Овчаров.

Частицу Вечного огня привезли в Москву во вторник, 21 июня. Ее зажгли от Вечного огня на мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой». Для транспортировки частицы «Мосгаз» разработал переносную газовую лампаду и факелы. Ее доставили самолетом Минобороны в столицу, а затем отправили в Главный храм ВС РФ.