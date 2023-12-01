Важное 01 декабря 2023, 13:13 Потери ВСУ за полгода контрнаступления составили свыше 125 тысяч человек Глава Минобороны Шойгу: ВСУ потеряли за полгода свыше 125 тысяч военных Министерство обороны Украины

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Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. За полгода контрнаступления украинская армия лишилась свыше 125 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — указал министр обороны.

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Он отметил, что украинскому руководству не удалось изменить ситуацию на поле боя. Поставки западного вооружения ВСУ и мобилизация лишь увеличили число потерь в подразделениях украинских войск, добавил Шойгу.

«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимая более выгодное положение, расширяя зоны контроля на всех направлениях», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее авиация Черноморского флота ликвидировала украинский безэкипажный катер, который следовал в Крым. Российские военные утром 1 декабря обнаружили цель и нанесли удар по морскому беспилотнику ВСУ.