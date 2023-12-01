01 декабря 2023, 13:13
Потери ВСУ за полгода контрнаступления составили свыше 125 тысяч человек
Глава Минобороны Шойгу: ВСУ потеряли за полгода свыше 125 тысяч военных
Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. За полгода контрнаступления украинская армия лишилась свыше 125 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — указал министр обороны.
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Он отметил, что украинскому руководству не удалось изменить ситуацию на поле боя. Поставки западного вооружения ВСУ и мобилизация лишь увеличили число потерь в подразделениях украинских войск, добавил Шойгу.
«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимая более выгодное положение, расширяя зоны контроля на всех направлениях», — подчеркнул глава Минобороны.
Ранее авиация Черноморского флота ликвидировала украинский безэкипажный катер, который следовал в Крым. Российские военные утром 1 декабря обнаружили цель и нанесли удар по морскому беспилотнику ВСУ.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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