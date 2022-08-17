Боевую работу радиокомплекса на базе бронеавтомобиля «Тигр» показали на видео

Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа на базе бронеавтомобиля «Тигр» помогают жителям освобожденных территорий вновь слушать музыку и новости. Минобороны РФ показало в своем Теlеgrаm-канале их работу.

Задача военнослужащих — ретранслировать радиосигналы для жителей освобожденных населенных пунктов. Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» передает сигнал в радиусе минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» звучит музыка, новостные блоки и полезная информация. Вооруженные силы Украины глушат радиокомплекс, пытаются определить его месторасположения и уничтожить.

«Общались с людьми, очень давно у них не было никакой информации, не работало ни радио, ни телевидение. Сейчас слушают, активно поддерживают», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее было опубликовано видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа в ходе спецоперации на Украине.