Минобороны показало кадры работы «Градов» на Украине

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Сообщение пресс-службы ведомства передали РИА «Новости».

«Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Град“ Южного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ», — сказано в сообщении.

Ключевую роль в нанесении удара играет точное наведение, в чем артиллеристам ЮВО помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные БПЛА данные передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

Ранее Минобороны РФ показало, как меняется число иностранных наемников на Украине. Там сейчас воюют около двух тысяч иностранцев.