Минобороны показало кадры работы «Градов» на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов «Град» на Украине
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Сообщение пресс-службы ведомства передали РИА «Новости».
«Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Град“ Южного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ», — сказано в сообщении.
Ключевую роль в нанесении удара играет точное наведение, в чем артиллеристам ЮВО помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные БПЛА данные передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.
Ранее Минобороны РФ показало, как меняется число иностранных наемников на Украине. Там сейчас воюют около двух тысяч иностранцев.