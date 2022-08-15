Боевую работу ОТРК «Искандер» показали на видео

Опубликовано видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры размещены в Теlеgrаm-канале Минобороны.

Комплексы «Искандер» причисляются к классу высокоточного оружия. Их дальность стрельбы — до 500 километров. Боевой части ракеты по силам уничтожить практически любую цель. В этом списке могут быть и командные пункты противника, и колонны техники, и комплексы противовоздушной обороны.

«В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлёте к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника», — сообщили в Минобороны.

Военные заслуженно наградили комплексы «Искандер» самыми яркими эпитетами: скрытные, мощные и недосягаемые для противника, это «грозное и эффективное оружие».

Ранее на видео показали боевую работу вертолетов Ми-28.