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    15 августа 2022, 08:51

    Боевую работу ОТРК «Искандер» показали на видео

    Минобороны показало боевую работу ОТРК «Искандер»

    Юлия Баранова

    Опубликовано видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры размещены в Теlеgrаm-канале Минобороны.

    Комплексы «Искандер» причисляются к классу высокоточного оружия. Их дальность стрельбы — до 500 километров. Боевой части ракеты по силам уничтожить практически любую цель. В этом списке могут быть и командные пункты противника, и колонны техники, и комплексы противовоздушной обороны.

    «В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлёте к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника», — сообщили в Минобороны.

    Военные заслуженно наградили комплексы «Искандер» самыми яркими эпитетами: скрытные, мощные и недосягаемые для противника, это «грозное и эффективное оружие».

    Ранее на видео показали боевую работу вертолетов Ми-28.