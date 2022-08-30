Боевую работу подразделений ВДВ показали на видео

Противотанковые и артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают позиции украинских националистов в зоне специальной военной операции. Минобороны РФ показало в своем Теlеgrаm-канале их боевую работу.

Так, расчеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет», выйдя на рубежи, умело уничтожили бронированную технику ВСУ. Она готовилась к наступлению в лесной зоне.

«Артиллерийские расчеты гаубиц „Гиацинт-Б“ на расстоянии до 28 км уничтожили позиции артиллерии ВСУ и пехоту противника в укрытии», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган». Это оружие рассчитано на поражение различных целей. Причем, они могут быть расположены как на переднем крае, так и в глубине линии обороны. Расчеты РСЗО легко преодолевают расстояние до 40 километров.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, как расчеты артиллерийских установок «Акация» применяют самоходный артиллерийский полк Центрального военного округа. Они выполняют задачи по уничтожению колонн военной техники националистов.