Боевую работу расчетов артиллерийских установок «Акация» показали на видео

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» выполняют огневые задачи. Они уничтожают позиции ВСУ. Минобороны РФ показало в своем Теlеgrаm-канале их боевую работу.

В Минобороны РФ рассказали, как расчеты артиллерийских установок «Акация» применяют самоходный артиллерийский полк Центрального военного округа.

«Заняв огневые позиции, артиллеристы Центрального военного округа поражают все виды укреплений Вооруженных сил Украины, а также стартовые площадки беспилотной авиации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, «Акация» выполняет задачи по уничтожению колонн военной техники националистов.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган». Это оружие рассчитано на поражение различных целей. Причем, они могут быть расположены как на переднем крае, так и в глубине линии обороны. Расчеты РСЗО легко преодолевают расстояние до 40 километров.