Боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» показали на видео

Расчеты РСЗО «Ураган» выполняют огневые задачи. Они уничтожают позиции ВСУ. Минобороны РФ показало в своем Теlеgrаm-канале их боевую работу.

«Ураган» рассчитан на поражение различных целей. Причем, они могут быть расположены как на переднем крае, так и в глубине линии обороны. Расчеты РСЗО легко преодолевают расстояние до 40 километров. В таком радиусе могут быть уничтожены и артиллерийские батареи, и скопления живой силы, и бронетехника противника.

Важно, что переход «Урагана» из боевого в походное положение занимает очень мало времени.

«Огневую позицию Расчеты РСЗО „Ураган“ покидают так же быстро, как на ней появились, не оставляя противнику времени на ответный удар», — отметили в Минобороны.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы мобильного радиокомплекса Западного военного округа на базе бронеавтомобиля «Тигр».