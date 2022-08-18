Боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» показали на видео
Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО «Ураган»
Расчеты РСЗО «Ураган» выполняют огневые задачи. Они уничтожают позиции ВСУ. Минобороны РФ показало в своем Теlеgrаm-канале их боевую работу.
«Ураган» рассчитан на поражение различных целей. Причем, они могут быть расположены как на переднем крае, так и в глубине линии обороны. Расчеты РСЗО легко преодолевают расстояние до 40 километров. В таком радиусе могут быть уничтожены и артиллерийские батареи, и скопления живой силы, и бронетехника противника.
Важно, что переход «Урагана» из боевого в походное положение занимает очень мало времени.
«Огневую позицию Расчеты РСЗО „Ураган“ покидают так же быстро, как на ней появились, не оставляя противнику времени на ответный удар», — отметили в Минобороны.
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