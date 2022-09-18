Боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 показали на видео | 360°

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Боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 показали на видео

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических силы России в зоне проведения специальной военной операции

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с предельно малых высот», — отметили в военном ведомстве.

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Экипаж штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины.

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«Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля», — указали в Минобороны РФ.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Экипажи вертолетов смогли приблизится к целям на предельно малой высоте. Они уничтожили бронетанковую технику и скопление живой силы противника

Кроме того, ведомство показало кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер».

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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