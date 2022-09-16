Боевую работу экипажей ударных вертолетов Ми-35 показали на видео | 360°

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Боевую работу экипажей ударных вертолетов Ми-35 показали на видео

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

«При выполнении боевых вылетов летчики многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ», — отметили в военном ведомстве.

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Экипажи вертолетов приблизились к целям на предельно малой высоте. Они уничтожили бронетанковую технику и скопление живой силы противника.

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Летчик-оператор вертолета Ми-35 Денис рассказал, как встречают вертолеты местные жители.

«Когда пролетаем, люди выбегают, машут руками — и дети, и взрослые. Очень приятно, что нас встречают, говорят, что ждут», — рассказал он.

По словам Дениса, люди подбадривает российских военных, поднимает дух боевой.

«И мы все идем дальше и дальше и обязательно все получится, все нас встретят, всех мы увидим и освободим!», — заключил Летчик-оператор вертолета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер».

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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