Боевую работу ракетных комплексов «Искандер» показали на видео | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 07:42 Поделиться Telegram

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Viber Боевую работу ракетных комплексов «Искандер» показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер»

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

«Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Опубликованы кадры работы расчетов в ночное время.

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«Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны», — рассказали в военном ведомстве.

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В арсенале ОТРК есть и баллистические, так и крылатые ракеты. На подлете к цели они создают ложные электронные помехи, поэтому становятся практически неуязвимыми для систем противовоздушной обороны противника.

Кроме того, крылатые ракеты невозможно засечь: они могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

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