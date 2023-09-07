Спецоперация 07 сентября 2023, 09:56 Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар ТАСС: ВСУ атаковали Энергодар в Запорожской области с беспилотников РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили беспилотниками по Энергодару в Запорожской области — городу, где расположена Запорожская АЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Он уточнил, что атака произошла сегодня утром. Других подробностей, в частности о последствиях ударов, не приводилось.

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Ранее власти Запорожской области предположили, что ВСУ не бьют непосредственно по ЗАЭС, поскольку опасаются, что последует ответ со стороны России. В этом случае под удар могли бы попасть Ровенская и Хмельницкая атомные станции на Украине, считает временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на то, что опасность для Запорожской атомной электростанции создает контрнаступление ВСУ в регионе. Увеличивается вероятность атаки на ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе — находится под контролем ВС России.