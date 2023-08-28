Спецоперация 28 августа 2023, 17:56 МАГАТЭ указало на риски для ЗАЭС от контрнаступления ВСУ Глава МАГАТЭ Гросси заявил о рисках для ЗАЭС в ходе контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Контрнаступление украинских военных в Запорожской области создаст дополнительные риски для безопасности ЗАЭС. Об этом на мероприятии Шведского института международных отношений заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова привел ТАСС.

«Вы знаете, что в Запорожской области идет контрнаступление ВСУ. Я говорю именно про сам регион, а не атомную электростанцию. Эта ситуация увеличивает вероятность ущерба станции или атаки на нее», — сказал Гросси.

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Глава агентства отметил, что уже озвучил на заседании Совета безопасности ООН основные принципы по недопустимости атак на Запорожскую АЭС.

«Вероятные негативные последствия подобного вмешательства отразятся не только на ближайших странах, но и всей Европе», — добавил Гросси.

Запорожская АЭС находятся в городе Энергодаре. Она является самой крупной атомной электростанцией в Европе. После начала специальной операции ЗАЭС перешла под контроль российских сил.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина не атакует ЗАЭС из-за опасения ответного удара.