Спецоперация 25 августа 2023, 09:32 Власти Запорожья объяснили, почему ВСУ не бьют по ЗАЭС Балицкий: Украина не бьет по Запорожской АЭС из страха перед ответным ударом РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не рискуют наносить удары по Запорожской атомной электростанции, поскольку чувствуют угрозу с российской стороны. Они знают, что Россия может ответить. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА «Новости».

«Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям — прим. ред.)», — сказал он.

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По его словам, европейские страны также понимают, что это касается их напрямую. Если будут удары «по нашей атомной станции», то Россия зеркально ответит.

«Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе», — резюмировал Балицкий.

При этом он отметил, что в районе ЗАЭС фиксируются полеты беспилотников. Врио главы Запорожской области также сообщил, что ВСУ в основном наносить удары по окраинам региона. В частности, атаки приходятся на подстанции, высоковольтные линии.