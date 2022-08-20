Беспилотник рухнул на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе

Беспилотный летательный аппарат упал на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Беспилотник, к сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет. Подходы и подъезды к штабу флота, по понятным причинам перекрыты полицией. Серьезных разрушений нет», — написал Развожаев.

Губернатор отметил, что на место прибыли экстренные службы, которые проводят проверку. Он обратился к жителям города с просьбой не покидать жилье в ближайший час.

Накануне Развожаев сообщал, что системы противовоздушной обороны сработали в Севастополе, сбив беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО успешно ликвидировали все воздушные цели.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что США являются спонсорами терроризма, позволяя Украине обстреливать полуостров.