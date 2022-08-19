Система ПВО сработала в Севастополе — Развожаев
Губернатор Севастополя Развожаев: в городе сработала система ПВО
Системы противовоздушной обороны сработали в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, целью стал беспилотник.
В своем Telegram-канале губернатор отметил, что сейчас находится на рабочем месте.
«Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены», — написал Развожаев.
Он также призвал горожан сохранять спокойствие.
Часом ранее система ПВО сработала над Евпаторией. В социальных сетях жители города показали кадры с места события. По их словам, всего раздались два громких звука, похожих на взрывы.
В Крыму, а также Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности. Его неоднократно продлевали региональные власти.
В ночь на 19 августа жители Севастополя и Керчи также слышали работу российского ПВО. Так власти Киева хотят отвлечь внимание от отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий, считает военный эксперт Александр Перенджиев.