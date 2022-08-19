Системы противовоздушной обороны сработали в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, целью стал беспилотник.

В своем Telegram-канале губернатор отметил, что сейчас находится на рабочем месте.

«Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены», — написал Развожаев.

Он также призвал горожан сохранять спокойствие.

Часом ранее система ПВО сработала над Евпаторией. В социальных сетях жители города показали кадры с места события. По их словам, всего раздались два громких звука, похожих на взрывы.

В Крыму, а также Брянской, Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности. Его неоднократно продлевали региональные власти.

В ночь на 19 августа жители Севастополя и Керчи также слышали работу российского ПВО. Так власти Киева хотят отвлечь внимание от отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий, считает военный эксперт Александр Перенджиев.