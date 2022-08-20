Нынешние украинские власти являются террористами, а США — их спонсорами. Об этом РИА «Новости» заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, Украина считает полуостров своей приоритетной целью в рамках конфликта с Россией, а США ей помогают поставками тяжелого вооружения.

«Они с удовольствием ударят по нашим городам и селам, как только появится возможность. США выступят спонсорами такого терроризма», — заявил спикер парламента.

Константинов подчеркнул, что единственной гарантией защиты полуострова является готовность армии защищать его. Полностью проблему закроет только исчезновение украинского режима.

«Всем людям на планете, способным отличать черное от белого, давно все стало понятно. Мы со своей стороны никогда не сомневались в террористической и людоедской сущности Украины», — подчеркнул он.

Накануне вечером в Крыму в очередной раз сработали системы противовоздушной обороны. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков подчеркнул, что регион находится под надежной защитой от атак украинских нацистов.