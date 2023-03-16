Спецоперация 16 марта 2023, 08:00 Беспилотник «Орлан-10» помог остановить переброску украинских боевиков из Новоукраинки в Пречистовку Группировка войск «Восток» остановила переброску боевиков из Новоукраинки в Пречистовку РИА «Новости»

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Российские войска сорвали Вооруженным силам Украины переброску до взвода военнослужащих из Новоукраинки в Пречистовку. Заметить передвижение помог беспилотник «Орлан-10», а остановить — гаубица «Мста-Б». Об обстановке в зоне ответственности группировки войск «Восток» Минобороны сообщил начальник ее пресс-центра Александр Гордеев.

Расчет беспилотника «Орлан-10» подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота заметил на Южно-Донецком направлении переброску до взвода бойцов 68-й егерской бригады ВСУ на трех автомобилях. Они собирались перейти из Новоукраинки в Пречистовку. Артиллеристы открыли огонь из орудий «Мста-Б», уничтожили бронеавтомобиль и до 10 националистов.

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Другая группа украинских военных, из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, попыталась пойти в разведку боем в направлении Новомихайловки. Их остановили минометным огнем. Противник лишился пикапа и солдат.

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Кроме того, «Восток» в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса «Пеницилин» нашел и уничтожил у населенного пункта «Водяное» самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Минобороны ранее показало боевую работу авиационных наводчиков Западного военного округа. Бойцы работают под непрекращающимся огнем.