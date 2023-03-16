Армия 16 марта 2023, 07:29 Боевую работу авианаводчиков ЗВО показали на видео Минобороны показало видео боевой работы авианаводчиков в зоне спецоперации

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу авиационных наводчиков Западного военного округа в зоне спецоперации. На их счету десятки пораженных целей.

«Авиационные наводчики Западного военного округа, находясь на переднем крае, в режиме реального времени координируют работу российских ударных вертолетов в зоне спецоперации». — уточнили в ведомстве.

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Нередко укрытия авианаводчиков отделяет от позиций противника не более сотни метров. Бойцы составе разведгруп работают под постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами.

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На передовой они определяют места сосредоточения противника, следят за передвижениями и по радиостанции вызывают авиацию, указывая самолетам координаты для нанесения ударов.

В среду, 15 марта, расчеты «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации.