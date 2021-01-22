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    22 января 2021, 07:45

    Новейший комплекс разведки «Пенициллин» поступил в российскую армию

    Андрей Иванов

    Российские военные получили на вооружение новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин». Первая партия поступила в армию в декабре 2020 года. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор концерна «Вега» (входит в Росэлектронику госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.
    Новейший комплекс разведки «Пенициллин» поступил в российскую армию

    «В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — приводит агентство слова Михеева.

    1Б75 «Пенициллин» — это новый российский комплекс артиллерийской разведки. С его помощью можно обнаружить огневые позиции артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника в радиусе до 25 километров. Он фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника. Потом эти данные наносят на электронную карту.

    Он может работать в любое время суток и при любых погодных условиях. Излучение радиолокационной станции «Пенициллина» не демаскирует комплекс. Он ищет орудия и минометы по новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, поэтому противник не сможет подавить его системы на расстоянии.