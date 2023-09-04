Спецоперация 04 сентября 2023, 09:33 Берховское водохранилище перешло под контроль войск России Командир Калуга: ВС России контролируют Берховское водохранилище под Соледаром РИА «Новости»

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Украинским подразделениям отрезали доступ к Берховскому водохранилищу под Соледаром в ДНР. Бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в составе группировки войск «Юг» взяли его под контроль, сообщил РИА «Новости» командир с позывным Калуга.

«Мы находимся на передовой, дальше — подразделение противника. Внизу находится водохранилище, через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище — под нашим полным контролем», — сказал он.

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Командир сказал, что у Вооруженных сил Украины не осталось шансов подобраться к нему. Если подразделения решат это сделать, разведчики заметят передвижения, а артиллерия ударит по противнику.

Неудачные попытки пойти в контратаку под Соледаром стоили ВСУ большого числа военных и техники. Командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» сказал, что обстрелы на этом участке вели круглосуточно. Офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко объяснил неудачи украинских военных некомпетентностью их командования.