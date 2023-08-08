Спецоперация 08 августа 2023, 07:45 Доброволец заявил, что ВСУ стали терять силы в районе Соледара Командир казачьей бригады «Сибирь»«Амиго»: ВСУ стали терять силы в районе Соледара Министерство обороны Украины

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Вооруженные силы Украины начали терять своих бойцов и технику из-за неудачных попыток контратаковать ВС России в районе Солелара. Об этом заявил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго» в комментарии РИА «Новости».

«Обстрелы (со стороны армии Киева в районе Соледара — прим. ред.), они фактически не прекращаются, что позволяет нам со своей стороны держать их в тонусе», — сказал он.

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По его словам, силы у украинской армии тают. Они из-за этого сделали попытки прорвать российскую оборону более короткими, но яростными. Боец считает, что у ВСУ нет шансов.

«Амиго» отметил, что за два месяца добровольцы отразили около 40 атак противника в районе Соледара. Боец отряда с позывным «Тарзан» добавил, что украинская армия регулярно пытается прорвать оборону на этом участке фронта, но у нее ничего не выходит.

Ранее СМИ сообщили, что отказ ВСУ от американской тактики пошел на пользу России.