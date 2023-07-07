07 июля 2023, 10:30
ВСУ понесли большие потери под Соледаром и Артемовском из-за некомпетентности командования
Марочко: у ВСУ возросло количество потерь солдат и техники на участке Соледар — Артемовск
Вооруженные силы Украины потеряли множество военнослужащих и техники в районе Соледара и Артемовска. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На участке Соледар — Артемовск у противника возросло количество безвозвратных и санитарных потерь», — сказал он, сославшись на данные российской разведки.
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Марочко объяснил неудачи ВСУ некомпетентностью командования. При постановке задач украинские военачальники не учитывают реальную численность бойцов и военной техники на указанном участке фронта, отметил отставной подполковник Народной милиции ЛНР.
Он добавил, что командование ВСУ сознательно занижает роль инженерных и фортификационных заграждений Вооруженных сил России. Украинские офицеры умышленно пренебрегают данными и дают необъективную оценку, что приводит к большим потерям солдат и техники противника, заключил Марочко.
Ранее Южная группировка войск ВС РФ сорвала попытку наступления ВСУ под Соледаром. Планы украинских боевиков вскрыли с помощью беспилотника.
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