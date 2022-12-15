Эксклюзив 15 декабря 2022, 21:22 «Берет инициативу». ВС России перешли в масштабное наступление по всем фронтам Аналитик Насонов: ВС России будут навязывать ВСУ свою волю и свои рубежи в ходе СВО РИА «Новости»

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ВС России начали активное наступление в зоне проведения спецоперации. Под командованием генерала Сергея Суровикина инициатива переходит на сторону российских военных, рассказал «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

«Повышенная активность связана прежде всего с тем, что наша группировка, возглавляемая генералом армии Суровикиным, медленно, но уверенно берет инициативу в свои руки», — отметил эксперт.

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Собеседник «360» высказался об уничтожении американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе Клещеевки в ДНР. По его словам, это вооружение позволяет ВСУ определять местонахождение артиллерии и предоставлять координаты для ударов по ней.

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Ранее ВС России уничтожили несколько украинских диверсионно-разведывательных групп.

«Их не только блокировали, их не только уничтожили — часть из них взяли в плен. Молодцы», — отметил специалист.

ВСУ не могут достать до позиций российских военных при помощи американских систем HIMARS, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он пожаловался, что не располагает чем-то более дальнобойным.