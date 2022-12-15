Спецоперация 15 декабря 2022, 20:33 Главком ВСУ пожаловался на недостаточную дальность HIMARS для борьбы с ВС России Главком Залужный: ВСУ не могут достать российских военных с помощью HIMARS Викимедиа

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Украинские военные не могут достать до позиций ВС России при помощи систем HIMARS, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В интервью журналу Economist он рассказал, что у его армии нет ничего более дальнобойного.

«Они (российские военные — прим. ред.) отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего с большей дальностью полета», — пожаловался Залужный.

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Главком ВСУ рассказал, что ему нужно дополнительное вооружение. По его словам, армии не хватает около 300 танков, 600-700 БМП и полутысячи гаубиц. Он предположил, что все это якобы помогло бы украинским военным вернуться на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года.

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Залужный добавил, что Украина планирует атаковать Крым. Для этого военнослужащие намерены добраться до Мелитополя, чтобы взять сухопутный коридор на полуостров под огневой контроль.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, наибольшую опасность для республики представляют украинские беспилотники. Он добавил, что остальные угрозы находятся под контролем.