Спецоперация 15 декабря 2022, 17:31 ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в Яблоневке Минобороны: российские силы сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в зоне СВО

Читать 360tv в

Воздушно-космические силы России сбили вертолет и самолет ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом 15 декабря сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

Российская истребительная авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Яблоновка.

Реклама

«В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», — рассказали в военном ведомстве.

Реклама

Также в районе Клещеевки в ДНР российские войска ликвидировали американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Два снаряда системы залпового огня "Ураган" перехватили в районе Новогоровки под Запорожьем.

Всего за сутки системой противовоздушной обороны уничтожено 11 украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области. Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС продолжают наступление на Донецком направлении. Они заняли новые выгодные рубежи и позиции.

По данным RT, армия России ударила по складам боеприпасов, военной и спецтехники боевиков ВСУ под Харьковом, Херсоном и Запорожьем.