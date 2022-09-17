Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства заммэра по ЖКХ Бердянска | 360°

Все новости

Мир

17 сентября 2022, 17:51

Европа забила «красную» тревогу из-за энергокризиса

Знаменитости

17 сентября 2022, 17:48

«Ленфильм» назвал предполагаемую дату прощания с режиссером Масленниковым

Реклама

Происшествия

17 сентября 2022, 17:42

Массовая драка произошла в Москве

Спецоперация

17 сентября 2022, 17:30

Стал известен способ убийства заммэра Бердянска и его супруги

Эксклюзив

17 сентября 2022, 17:21

Застрявший под капотом машины котенок два дня катался по Подмосковью

Мир

17 сентября 2022, 17:17

Конфликт Турции и Греции назвали вероятной причиной начала развала НАТО

Подмосковье

17 сентября 2022, 17:13

Аграрии Подмосковья получили от государства почти 4 миллиарда рублей

Спецоперация

17 сентября 2022, 17:03

Пасечник заявил, что Украина не станет расследовать произошедшее в Изюме

Спецоперация

17 сентября 2022, 16:57

Три мирных жителя погибли в Горловке в результате обстрелов ВСУ

Спецоперация

17 сентября 2022, 16:33

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства заммэра по ЖКХ Бердянска

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства заммэра Бердянска и его жены

Читать 360tv в

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его супруги Людмилы. Об этом сообщили в СК РФ.

«По факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Реклама

Уточняется, что Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию. Преступление было совершено в микрорайоне Колония. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к убийству.

Реклама

Власти Запорожской области предложили вооружить чиновников в целях самообороны на фоне участившихся покушений. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, если представителям ВГА вверяют судьбы сотен тысяч людей на освобожденных территориях, то «личное оружие им точно можно доверить».

Следственный комитет России

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама