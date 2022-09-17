Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства заммэра по ЖКХ Бердянска | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 16:33 Поделиться Telegram

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Viber Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства заммэра по ЖКХ Бердянска Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства заммэра Бердянска и его жены РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его супруги Людмилы. Об этом сообщили в СК РФ.

«По факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Уточняется, что Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию. Преступление было совершено в микрорайоне Колония. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к убийству.

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Власти Запорожской области предложили вооружить чиновников в целях самообороны на фоне участившихся покушений. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, если представителям ВГА вверяют судьбы сотен тысяч людей на освобожденных территориях, то «личное оружие им точно можно доверить».

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