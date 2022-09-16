Заместителя мэра убили в Бердянске — РИА «Новости» | 360°

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Заместителя мэра убили в Бердянске — РИА «Новости»

РИА «Новости»: заместителя мэра по ЖКХ убили в Бердянске

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Заместителя мэра по ЖКХ Олега Бойко убили в Бердянске, сообщил источник РИА «Новости». О гибели Бойко также написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что неизвестные убили и супругу заместителя мэра Людмилу Бойко.

«Киевский режим продолжает свои кровавые преступления на освобожденных территориях. Сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске было совершено двойное убийство», — заявил Рогов.

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Он уточнил, что Олег Бойко был заместителем главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам ЖКХ, а его супруга Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

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«Это страшное преступление не останется безнаказанным и безответным. Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются», — добавил Рогов.

Глава движения «Мы вместе с Россией» добавил, что правоохранители просят жителей, которые располагают какими-то сведениями о случившемся, оперативно сообщить информацию сотрудникам полиции.

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