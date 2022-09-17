Власти Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 09:24 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты Член Запорожской ВГА Рогов предложил вооружить чиновников региона из-за частых покушений РИА «Новости»

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Власти Запорожской области предложили вооружить чиновников в целях самообороны на фоне участившихся покушений. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сегодня мало кто из представителей администраций имеет охрану или личное оружие. Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты», — сказал Рогов РИА «Новости».

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По его словам, если представителям ВГА вверяют судьбы сотен тысяч людей на освобожденных территориях, то «личное оружие им точно можно доверить».

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Заместителя мэра по ЖКХ Олега Бойко и его супругу Людмилу убили в Бердянске. Преступление было совершено в микрорайоне Колония.

Ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина пострадала в результате покушения. В подъезде ее дома сработало взрывное устройство. По предварительным данным, сработала взрывчатка кустарного производства, сообщил телеканал «Звезда».

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