Байдена призвали вернуться к дипломатии ради спасения Украины | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 11:52 Поделиться Telegram

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Viber Байдена призвали вернуться к дипломатии ради спасения Украины NI: Байдену стоит начать переговоры с Россией ради спасения Украины White House

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Президенту США Джо Байдену необходимо вновь начать переговорный процесс с Россией, чтобы помочь Украине избежать поражения. Об этом в колонке для издания The National Interest написал бывший офицер американской армии Давид Пайн.

Мощи ВСУ, отметил он, не хватит, чтобы захватить новые территории, даже с учетом поставок западного вооружения.

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«Теперь у западных стран остался лишь один способ, чтобы избежать поражения Украины и ядерного конфликта: начать переговоры с Россией, вернувшись к дипломатии», — сказал Пайн.

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Бывший военный напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский сам отказался вести переговоры с Владимиром Путиным и теперь лишь США способны попытаться вернуть стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня.

Пайн предложил прекратить накачивать Украину современными вооружениями и не отправлять американские подразделения в Восточную Европу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжить военную поддержку украинской армии.

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